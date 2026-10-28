القائمة المشتركة: جاهزون للمساعدة في إسقاط حكومة نتنياهو

رام الله – وطن للأنباء: أكدت القائمة العربية المشتركة استعدادها للمساهمة في منع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو من تشكيل الحكومة المقبلة، مشددة على جاهزيتها لتوفير الدعم لكتلة التغيير، والدفع نحو تغيير المشهد السياسي بعد الانتخابات.

وقال عضو القائمة العربية المشتركة أحمد الطيبي، في حديث لإذاعة «كان» العبرية، إن جمهور القائمة يريد تجاوز المرحلة الحالية والتأثير في شكل النظام السياسي بعد الانتخابات، مؤكدا أن القائمة جاهزة لمساعدة كتلة التغيير، وقادرة على تشكيل كتلة مانعة تعرقل تشكيل حكومة جديدة برئاسة نتنياهو.

من جانبه، قال رئيس القائمة العربية المشتركة يوسف جبارين إن القائمة مستعدة لفتح الطريق أمام إسقاط حكومة نتنياهو، مؤكدا أن البديل الذي تطرحه يقوم على مواجهة سياسات القمع والعنصرية والإقصاء.

وشدد جبارين على أن التغيير يتحقق من خلال شراكة يهودية عربية حقيقية ومتساوية، معتبرا أن هذه الشراكة تمثل أساسا لأي مسار سياسي بديل.