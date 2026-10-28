واشنطن تطلب من دول الخليج الاستعداد لعملية عسكرية ضد إيران بعد الانتخابات النصفية

وطن للأنباء: أرسل الجيش الأميركي منظومات دفاع جوي من طراز «باتريوت» إلى منطقة الشرق الاوسط، ونقل قوات بعيدا عن قواعد قد تتعرض لهجمات إيرانية، بالتزامن مع اتصالات أميركية مع عدد من الدول العربية في الخليج للاستعداد لعملية عسكرية قصيرة ومكثفة ضد إيران، عقب الانتخابات النصفية الأميركية المقررة في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر، وفق تقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» نقلا عن مصادر مطلعة على المباحثات.

وبحسب التقرير، تشكل هذه التحركات مؤشرات على استعداد الولايات المتحدة وإسرائيل لجولة جديدة من المواجهة العسكرية مع إيران، في مسعى للضغط عليها ودفعها إلى المفاوضات، رغم أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم يحسم قراره النهائي بشأن تنفيذ العملية.

وأشار التقرير إلى أن ترامب يميل إلى دعم هجوم واسع النطاق، في وقت تتواصل فيه الاتصالات الدبلوماسية والعسكرية بشأن الاستعدادات المحتملة، من دون تحديد الدول الخليجية التي تلقت طلبات الاستعداد للعملية.

من جهته، قال البيت الأبيض إنه لن يعلّق على «الخطط العسكرية الحساسة التي قد تكون موجودة أو لا تكون»، مؤكدا أن ترامب يبقي جميع الخيارات مطروحة لضمان ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا أبدا.

وقال الرئيس الأمريكي ترمب في تصريحات صباح اليوم بشأن إمكانية شن مزيد من الضربات على إيران بعد انتخابات التجديد النصفي: كل شيئ ممكن.