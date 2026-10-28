مؤسسات مجتمع مدني تحذّر من التهجير القسري في الخليل ومسافر يطا وتطالب بتدخل دولي عاجل

وطن للأنباء: حذّرت مؤسسات من المجتمع المدني من التدهور الإنساني المتسارع في مدينة الخليل ومسافر يطا وسائر أنحاء الضفة، في ظل تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية واعتداءات المستوطنين، وما يرافقها من هدم للمنازل وإغلاق للطرق وقيود على حركة المواطنين، مؤكدة أن أكثر من ثلاثة آلاف فلسطيني باتوا دون مأوى.

ودعت المؤسسات، في نداء عاجل صدر في 26 تشرين الأول/أكتوبر، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والقوى الدولية الفاعلة إلى التحرك الفوري لحماية المدنيين، ووقف الاعتداءات والتهجير القسري، وضمان وصول المساعدات والخدمات الإنسانية، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، محذّرة من أن استمرار التصعيد يهدد الوجود الفلسطيني ويقوّض مقومات صمود السكان في أراضيهم.

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