نتنياهو يدعو ليبرمان وبينيت إلى الانضمام إلى ائتلافه

رام الله – وطن للأنباء: يسعى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى توسيع خياراته لتشكيل الحكومة المقبلة، في ظل تعثر حسم الأغلبية البرلمانية، وسط تقديرات برفض أفيغدور ليبرمان ونفتالي بينيت الانضمام إلى ائتلافه، بالتزامن مع تحركات متوقعة لمنع معسكر غادي آيزنكوت من تغيير رئيس الكنيست.

ووفق موقع "واينت" العبري، لم يتصل نتنياهو برؤساء أحزاب ائتلافه عقب صدور العينات الانتخابية مساء الثلاثاء، خلافا لما جرت عليه العادة في معارك انتخابية سابقة، رغم تصدّر حزب الليكود الأحزاب من حيث عدد المقاعد، وبدلا من ذلك، وجّه في خطاب علني دعوة إلى ليبرمان وبينيت للانضمام إلى حكومة يشكلها.

وبحسب الموقع، فإن امتناع نتنياهو عن التواصل مع شركائه الحاليين قد يعكس رغبته في الإبقاء على هامش للمناورة السياسية، والضغط باتجاه تكليفه بتشكيل الحكومة من قبل الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، فضلا عن محاولة عرقلة أي خطوات أحادية قد يقدم عليها المعسكر المناوئ له، بقيادة غادي آيزنكوت.

ونقل "واينت" عن وزراء في الليكود قولهم، خلال تجمع للحزب تزامنا مع إعلان عينات التصويت، إنه ينبغي التوجه فورا نحو شراكة مع ليبرمان وبينيت، باعتبارهما من معسكر اليمين، وسبق أن شاركا في حكومات برئاسة نتنياهو.

ورغم أن التقديرات ترجح رفض ليبرمان وبينيت الانضمام إلى حكومة جديدة برئاسة نتنياهو، فإن ضغوط الرأي العام في أوساط اليمين قد تؤثر في مواقفهما، فيما يُتوقع أن يرسل نتنياهو مبعوثين لاستطلاع فرص تشكيل حكومة بديلة عن الحكومة المنتهية ولايتها.

وفي موازاة ذلك، توقع الموقع أن يشن نتنياهو حملة سياسية وإعلامية ضد معسكر آيزنكوت وخطته لتغيير رئيس الكنيست، مستفيدا من دعم الأحزاب العربية في هذا المسار، فيما يدرس معسكر آيزنكوت كيفية منع نتنياهو من إحباط خطته، بما في ذلك احتمال ممارسة ضغوط على حزبي ليبرمان وبينيت للامتناع عن التصويت على تغيير رئيس الكنيست.

وتأتي هذه التحركات في ظل أزمة سياسية تعكسها نتائج الانتخابات، مع استمرار صعوبة حسم الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة، وتزايد أهمية مواقف الأحزاب العربية والكتل المتأرجحة في تحديد مسار المرحلة المقبلة.

وفي السياق، قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إنه سيبذل كل ما بوسعه لمنع العودة إلى انتخابات جديدة، مؤكدا أنه سيتلقى النتائج الرسمية الأسبوع المقبل، ثم يبدأ مشاوراته مع جميع الكتل البرلمانية، قبل اتخاذ قراره بشأن المرشح الأقدر على تشكيل الحكومة.