إصابة فتى خلال اقتحام الاحتلال مخيم قلنديا

وطن للأنباء: أصيب مواطن مساء اليوم الإثنين، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم قلنديا في مدينة القدس المحتلة.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمه في مدينة القدس تعاملت مع إصابة بالرصاص الحي بالقدم لفتى يبلغ من العمر (17 عامًا) في مخيم قلنديا خلال اقتحام لقوات الاحتلال قرب القدس وجرى نقله للمستشفى.

وقال الهلال الأحمر، إن طواقمه الإصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ويشهد مخيم قلنديا ومناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة اقتحامات متكررة تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي، تتخللها مواجهات وإطلاق للرصاص، ما يؤدي إلى وقوع إصابات في صفوف الفلسطينيين، إلى جانب حملات اعتقال ومداهمات للمنازل.