الاحتلال يقتحم بيت لحم ومخيمات العزة وعايدة والدهيشة

وطن للأنباء: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، مدينة بيت لحم ومخيمات العزة وعايدة والدهيشة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال تمركزت في شارع القدس–الخليل، واقتحمت المخيمات الثلاثة ونفذت جولات فيها، دون أن يُبلغ عن اعتقالات حتى إعداد الخبر.

وتواصل قوات الاحتلال، لليوم الرابع على التوالي، إغلاق عدد من الطرق والمداخل في محافظة بيت لحم، ما يعيق تنقل المواطنين بين البلدات والقرى ومركز المدينة، ويضطرهم إلى سلوك طرق بديلة، بينها طرق ترابية ووعرة.