اجتماع رباعي في طهران يتفق على مواصلة المحادثات لتعزيز الأمن الإقليمي وخفض التصعيد

وطن للأنباء: اتفق المشاركون في الاجتماع الرباعي في طهران، اليوم، على مواصلة المحادثات لتعزيز التعاون، ولا سيما في مجال السلام والأمن الإقليميين، وفق ما أفاد به بيان الاجتماع.

وفي التفاصيل، أعلن الجانب الإيراني أن الاجتماع ضمّ اللواء محسن رضائي، ووزير الدفاع السعودي، وقائد الجيش الباكستاني، ورئيس المخابرات التركية.

واليوم، حضر مسؤولين كبار من السعودية وتركيا وباكستان طهران، بينهم خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي، والجنرال عاصم منير قائد الجيش الباكستاني، وإبراهيم قالن رئيس جهاز الاستخبارات التركي، طهران، بهدف المشاركة في اجتماع مشترك خلال زيارتهم البلاد.

وكانت الخارجية السعودية قد أكدت أنّ الزيارة التي يقوم بها وزير الدفاع وممثّلو دول اتفاقية مكة إلى طهران تأتي لخفض التصعيد بين أطراف الأزمة.

وتكتسب الزيارة أهميتها في ظل تصاعد التوترات في المنطقة، وتزايد الحديث عن احتمال تجدّد العدوان الأميركي–الإسرائيلي على إيران، وتجدّد المواجهات على جبهات عدّة.