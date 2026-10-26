إيران: لن نناقش البرنامج النووي قبل استجابة واشنطن لمطالب طهران

- طهران: محادثاتنا مع أعضاء حلف مكة لا تشمل الملف النووي

- مسؤولون سعوديون وأتراك وباكستانيون يزورون إيران لبحث خفض التصعيد

- الخارجية الإيرانية: تبادل الرسائل مع واشنطن مستمر عبر الوسطاء

وطن للأنباء: أكد مسؤول إيراني كبير، أنّ إيران لن تناقش برنامجها النووي قبل أن تستجيب الولايات المتحدة لمطالب طهران.

وأوضح المسؤول للوكالة أنّ المحادثات التي تجريها طهران مع أعضاء حلف مكة لا تتناول القضية النووية الإيرانية.

واليوم،أعلن نائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي باقري كني أنّ مسؤولين كباراً من السعودية وتركيا وباكستان طهران،بينهم خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي، والجنرال عاصم منير قائد الجيش الباكستاني، وإبراهيم قالن رئيس جهاز الاستخبارات التركي، سيشاركون في اجتماع مشترك خلال زيارتهم إلى طهران.

بدورها، أعلنت وزارة الخارجية السعودية أنّ الزيارة التي يقوم بها وزير الدفاع وممثّلو دول اتفاقية مكة إلى طهران تأتي لخفض التصعيد بين أطراف الأزمة.

وأشارت إلى أنّ "الزيارة تهدف إلى تشجيع الحوار والحلول الدبلوماسية ودعم جهود الوساطة التي تقوم بها قطر وباكستان".

وكان المتحدّث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، قد أكّد، أمس الأحد، أنّ طهران لم تغادر طاولة المفاوضات، وأنّ تبادل الرسائل مع واشنطن يجري عبر الوسطاء، مشيراً إلى أنّ الولايات المتحدة تصرّ على مطالبها أحادية الجانب.

المصدر: "رويترز" +"الميادين"