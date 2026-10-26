عدوان الخليل يدخل يومه الرابع.. 619 عائلة متضررة ونحو 4 آلاف نازح و85 معتقلا

وطن للأنباء: يتواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مدينة الخليل لليوم الرابع على التوالي، وسط تصعيد الاقتحامات والمداهمات والتعزيزات العسكرية وتشديد الحصار على الأحياء والبلدات ومداخل المحافظة، فيما ارتفع عدد العائلات المتضررة إلى 619 عائلة، وأُجبر نحو 3971 مواطنا على النزوح قسرا عن منازلهم، واعتُقل 85 مواطنا منذ بدء العدوان.

وتتركز العمليات العسكرية في منطقتي الجلدة ودير بحة بمدينة الخليل، حيث تواصل قوات الاحتلال إغلاق مناطق واسعة وإجبار عائلات على إخلاء منازلها، بالتزامن مع احتجاز المواطنين، بينهم أطفال، وإخضاع مئات منهم للتحقيق الميداني والتنكيل بهم.

تعزيزات عسكرية ومداهمات ومصادرة مركبات

واقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الاثنين، مدينة الخليل بتعزيزات عسكرية إضافية، ترافقها عربات وآليات مصفحة، من مدخل فرش الهوى، بالتزامن مع اقتحام المنطقة الجنوبية بالقرب من جبل كرباج، ووصول تعزيزات وشاحنات عسكرية إلى منطقتي الجلدة وعين دير بحة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال استولت على عدد من المركبات، وداهمت منازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، فيما شهدت مناطق في المدينة انتشارا مكثفا للقوات العسكرية وإجراءات مشددة أعاقت حركة المواطنين.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت، اليوم، سبعة مواطنين من منطقتي الجلدة ودير بحة، لم تعرف هوياتهم جميعا بعد، كما احتجزت عددا من المواطنين، بينهم أطفال، ونكلت بهم.

وفي سياق متصل، داهمت قوات الاحتلال منازل في منطقة الشعابة وشارع السلام والمنطقة الجنوبية من المدينة، فيما شهدت مناطق أخرى في المحافظة اقتحامات وتفتيشا للمنازل.

كما اعتقلت قوات الاحتلال عبد الله منذر الزرو من منطقة الكسارة جنوب الخليل، واعتقلت مرح الزعاقيق (27 عاما) من بلدة بيت أمر شمالا، عقب مداهمة منزل عائلتها، والاعتداء بالضرب على شقيقيها.

وفي بلدتي بيت عوا ودير سامت غرب الخليل، داهمت قوات الاحتلال منزلين وفتشتهما، ودمرت محتوياتهما واستولت على مبلغ من المال.

619 عائلة متضررة ونحو 4 آلاف مواطن أُجبروا على النزوح

وقال الناطق الإعلامي باسم لجنة المتابعة والمساندة والإغاثة، رياض خميس، إن أعداد العائلات المتضررة والنازحة تشهد ارتفاعا متواصلا، موضحا أن عدد العائلات المسجلة لدى اللجنة تجاوز ثلاثة أضعاف ما كان عليه في اليوم الأول للعدوان.

وأوضح أن 283 عائلة اضطرت إلى الإقامة لدى أقاربها في مناطق مختلفة، فيما لم تتمكن 266 عائلة من توفير مكان آمن للإقامة، ولجأت 47 عائلة إلى أماكن أخرى، في حين تقيم 23 عائلة في منازل مستأجرة.

وأشار إلى أن نحو 3971 مواطنا أُجبروا على النزوح من منازلهم، لا سيما في منطقتي دير بحة والجلدة، بالتزامن مع محاصرة مئات المواطنين داخل منازلهم في الأحياء المجاورة، ومنعهم من المغادرة.

وكانت بلدية الخليل قد أعلنت، في تحديث سابق صدر صباح اليوم، أن عدد العائلات المتضررة بلغ 488 عائلة، تضم نحو 3171 مواطنا أُجبروا على النزوح، قبل أن ترتفع الحصيلة في بيانات لاحقة للجنة الإغاثة.

وأعلن نادي الأسير أن قوات الاحتلال اعتقلت 85 مواطنا منذ بدء العدوان على محافظة الخليل، بينهم فتاة، فيما احتجزت أكثر من 250 مواطنا وأخضعتهم للتحقيق الميداني.

وتشمل الفئات المتضررة نساء وأطفالا ومسنين ومرضى وأشخاصا من ذوي الإعاقة، في ظل غياب ضمانات واضحة بشأن موعد السماح للعائلات بالعودة إلى منازلها.

إغلاقات تطال مداخل المدينة والبلدات والمخيمات

وتواصل قوات الاحتلال إغلاق منطقتي الجلدة ودير بحة، عقب إجبار عائلات على إخلاء أجزاء واسعة منهما بالقوة، وسط تزايد الأضرار التي لحقت بالمنازل والممتلكات والمصالح الاقتصادية.

كما تفرض قوات الاحتلال إغلاقات على مداخل مدينة الخليل وبلداتها ومخيماتها، وتمنع المواطنين من عبور البوابات المغلقة، مع تركّز القيود عند مداخل بلدات إذنا وبني نعيم وحلحول، ومخيمي الفوار والعروب، إلى جانب قرى وبلدات أخرى في المحافظة.

ووفق محافظ الخليل خالد دودين، تقطع الإجراءات العسكرية أوصال المحافظة عبر 128 بوابة مغلقة و120 حاجزا عسكريا، فيما اعتقلت قوات الاحتلال أكثر من 70 مواطنا في حصيلة سابقة، وفتشت أكثر من 500 منزل، وأجبرت مئات العائلات على النزوح، وأقامت مراكز للتحقيق الميداني.

كما أفادت معلومات واردة من المحافظة باعتداء قوات الاحتلال على مواطنين بالضرب، وتحطيم مركباتهم، واستخدام مركبات فلسطينية لإغلاق الطرق والمفترقات، في إجراءات أدت إلى تقييد حركة السكان وتعطيل تنقلهم وأعمالهم.

مساعدات أولية للعائلات النازحة

وفي مواجهة التداعيات الإنسانية للعدوان، باشرت لجنة المتابعة والمساندة والإغاثة المنبثقة عن محافظة الخليل توزيع الدفعة الأولى من المساعدات والاحتياجات الأساسية على العائلات المتضررة والنازحة.

وأكدت اللجنة استمرار جهود الإغاثة على مدار الساعة، بالتنسيق مع المؤسسات المعنية، لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها ومواصلة دعم العائلات المتضررة، إلى جانب حصر الأضرار التي لحقت بالممتلكات.

وتضم اللجنة مؤسسات حكومية وأهلية وممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المحلي والمؤسسات الدولية، وتتولى متابعة أوضاع العائلات المتضررة وتحديد احتياجاتها وتنسيق جهود الاستجابة الإنسانية.

الخليل تتصدر اعتداءات الاحتلال والهدم

وفي سياق متصل، وثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان 272 اعتداء لقوات الاحتلال والمستوطنين في محافظة الخليل خلال أيلول/سبتمبر الماضي، بينها 122 اعتداء نفذها المستوطنون، وفق بيان صدر الأحد.

وأشارت الهيئة إلى تسجيل 19 عملية هدم طالت 91 منشأة في المحافظة خلال الشهر ذاته، لتتصدر الخليل محافظات الضفة الغربية من حيث عدد المنشآت المهدومة خلال تلك الفترة.

وأضافت أن هذه الوقائع تعكس تصاعد الضغوط على الفلسطينيين في مجالات السكن والعمل والتنقل والوصول إلى الممتلكات، بالتوازي مع توسيع السيطرة على المواقع والطرق، موضحة أن تداعيات الهدم والإخلاء والإغلاق امتدت إلى أحياء ومصالح اقتصادية تتجاوز المواقع المستهدفة مباشرة.

وتشهد محافظة الخليل تدهورا في الأوضاع الإنسانية والمعيشية في ظل استمرار الإجراءات العسكرية والإغلاقات، وما يرافقها من تقييد لحركة المواطنين وتعطيل لمصالحهم، وتفاقم الأعباء على العائلات المتضررة والنازحة.