قوات الاحتلال تشدد إجراءاتها العسكرية في محيط رام الله

وطن للأنباء: شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، إجراءاتها العسكرية في محيط رام الله والبيرة، وأغلقت عددا من المداخل والطرق، ونصبت حواجز، ما أعاق حركة تنقل المواطنين وتسبب بأزمة مرورية خانقة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أغلقت مداخل بلدات جبع وعين سينيا وعطارة، شمال وشمال شرق رام الله، وشددت إجراءاتها العسكرية على حركة المواطنين، ما تسبب بأزمة مرورية كبيرة، فيما أظهرت مشاهد مصورة أزمة خانقة عند حاجز عطارة.

وفي السياق، أغلقت قوات الاحتلال طريق قلنديا، بالتزامن مع اقتحام مخيم قلنديا، شمال القدس المحتلة.

وتزامنت هذه الإجراءات مع اقتحام قوات الاحتلال بلدة سلواد وقرية المغير، ونصب حواجز عسكرية في محيط بلدة ترمسعيا، ما زاد من صعوبة تنقل المواطنين بين بلدات وقرى المحافظة.