الاحتلال يقتحم قرية المغير بمدرعات "إيتان" للمرة الأولى

وطن للأنباء: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، قرية المغير شمال شرق رام الله، برفقة مدرعات عسكرية من طراز "إيتان"، وانتشرت في شوارع القرية ومحيط مدخلها الغربي.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال تجمعت عند المدخل الغربي للقرية، قبل أن تقتحمها مدرعات إيتان، في مشهد وثقته مقاطع مصورة جرى تداولها محلياً.

وأضافت المصادر أن دخول هذه المدرعات إلى القرية بهذه الصورة يحدث للمرة الأولى، في تطور لافت في الاقتحامات العسكرية المتكررة التي تتعرض لها المغير والقرى المجاورة شمال شرق رام الله.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت القرية مساء أمس الأحد، وداهمت عدداً من المنازل وفتشتها، واعتدت على قاطنيها بالضرب والتنكيل، قبل أن تعتقل شابين لم تُعرف هويتهما، وفق ما أفاد به رئيس مجلس قروي المغير أمين أبو عليا.