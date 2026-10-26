مستوطنون يسرقون ثمار الزيتون شرقي السموع جنوب الخليل

وطن للأنباء: أقدم مستوطنون، مساء اليوم الاثنين، على سرقة ثمار الزيتون من أراضٍ في منطقة واد اجحيش، شرقي بلدة السموع، جنوب الخليل، والمحاذية لواد الرخيم، التي تقع فيها بؤرة استيطانية مقامة أمام منزل المواطن يوسف شناران.

وفي وقت سابق اليوم، اعتدى مستوطنون بالضرب ورذاذ الفلفل على المواطنة حكيمة جبريل خلايلة ونجلها إسماعيل، في خربة الخرابة، شرق بلدة السموع، ما أدى إلى إصابتهما برضوض وكدمات.

وفي السياق، وثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان 482 اعتداء استهدف موسم قطف الزيتون منذ بدء الموسم وحتى نهاية يوم الأحد 25 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، في تسع محافظات بالضفة الغربية، وفق بيان صادر عنها.

وأوضحت الهيئة أن الاعتداءات شملت مهاجمة المزارعين، ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم وإجبارهم على مغادرتها، وسرقة المحاصيل والمعدات الزراعية، وتخريب الأشجار والممتلكات، بالتزامن مع إجراءات قوات الاحتلال التي تقيّد وصول المزارعين إلى حقولهم.

وأضافت أن استهداف قاطفي الزيتون، لا سيما في المناطق المحاذية للمستوطنات والبؤر الاستيطانية، يحول دون تمكّن عائلات فلسطينية من جني محاصيلها والاستفادة منها، ويهدد استمرار وجودها في أراضيها الزراعية.