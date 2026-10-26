مستوطنون يهاجمون قاطفي الزيتون في بيت كاحل ويضعون أعلاما إسرائيلية على أراضٍ في وادي القف

وطن للأنباء: هاجم مستوطنون، اليوم الاثنين، بمساندة قوات الاحتلال الإسرائيلي، قاطفي الزيتون في منطقة المظابع ببلدة بيت كاحل، شمال غرب الخليل، وحاولوا الاعتداء على عدد من المزارعين وأحد أصحاب المنازل.

وعُرف من بين المزارعين الذين تعرضوا للهجوم أحمد سلمان العطاونة ونجله محمد وثلاثة من أحفاده.

وفي السياق ذاته، منعت قوات الاحتلال مواطنا من عائلة السكافي، من سكان مدينة الخليل، من الوصول إلى منزله في المنطقة ذاتها.

كما أقدم مستوطنون على وضع أعلام إسرائيلية على أراضٍ في منطقة وادي القف، المعروفة بأراضي شعب مزو، في بلدة بيت كاحل، شمال غرب الخليل.

وفي سياق متصل، وثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان 482 اعتداء استهدف موسم قطف الزيتون منذ بدء الموسم وحتى نهاية يوم الأحد 25 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، في تسع محافظات بالضفة الغربية، وفق بيان صادر عنها.

وأوضحت الهيئة أن الاعتداءات تتنوع بين مهاجمة المزارعين ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم، وإجبارهم على مغادرتها، وسرقة المحاصيل والمعدات الزراعية، وتخريب الأشجار والممتلكات، مشيرة إلى تداخل هذه الاعتداءات مع إجراءات قوات الاحتلال التي تقيّد وصول المزارعين إلى حقولهم.

وأضافت أن استهداف قاطفي الزيتون، لا سيما في المناطق المحاذية للمستوطنات والبؤر الاستيطانية، يحد من قدرة العائلات الفلسطينية على جني محاصيلها والاستفادة منها، ويهدد استمرار وجودها في أراضيها الزراعية.