هيئة الجدار والاستيطان: تصاعد اعتداءات المستوطنين على موسم الزيتون

وطن للأنباء: قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، إن الاعتداءات المرتبطة بموسم قطف الزيتون شهدت تصاعدا متواصلا خلال السنوات الماضية، إذ ارتفعت من 136 اعتداء في موسم 2022 إلى 333 في موسم 2023، ثم 407 في موسم 2024، وتجاوزت 441 اعتداء في موسم 2025.

وأوضحت الهيئة أن تكرار الاعتداءات يفاقم الضغوط على المزارعين الفلسطينيين، ويحد من قدرتهم على الوصول إلى أراضيهم واستثمارها والحفاظ على موردهم الزراعي، في ظل استهداف متواصل للأرض والمزارعين خلال موسم الزيتون.

وأكدت أن موسم الزيتون يشكل دعامة أساسية للصمود الوطني وتجديد الحضور الفلسطيني في الأرض، وأن استهدافه المتكرر يهدد مصادر رزق المزارعين وقدرتهم على الحفاظ على أراضيهم.

وأشارت الهيئة إلى استمرار الاعتداءات خلال موسم 2026، موضحة أن حصيلتها لا تزال مرحلية مع استمرار الموسم، ما يستدعي متابعة تطوراتها ومقارنتها بالفترات الزمنية نفسها في المواسم السابقة لرصد حجم التصاعد بدقة.