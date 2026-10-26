الاحتلال يداهم منازل في دير أبو مشعل ودير عمار وجمالا برام الله

وطن للأنباء: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين، بلدة دير أبو مشعل غرب رام الله وقريتي دير عمار وجمالا شمال غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال داهمت بلدة دير أبو مشعل، بعدة آليات، وجابت شوارع وأحياء البلدة، فيما داهم جنود الاحتلال عدة منازل، واحتجزوا 5 شبان، وحققوا معهم ميدانيا، وأطلقوا سراحهم قبل أن ينسحبوا .

وأضافت المصادر، أن تلك القوات اقتحمت قريتي دير عمار وجمالا وداهمت منازل المواطنين، دون أن يبلغ عن مواجهات أو اعتقالات.