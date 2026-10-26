الاحتلال يشرع بهدم منشآت زراعية وتجارية قرب قرية حداد السياحية جنوب جنين

وطن للأنباء: شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بأعمال هدم منشآت زراعية وتجارية قرب قرية حداد السياحية، جنوب جنين، تشمل غرفاً زراعية ومعرضاً للسيارات ومنتزهاً وبيوتاً بلاستيكية.

وكانت قوات الاحتلال قد سلّمت، في 18 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، أكثر من 20 إخطار هدم لمنشآت زراعية وتجارية في محافظة جنين.

وقال مسؤول ملف الاستيطان في محافظة جنين طارق إغبارية، لـ"وفا"، إن الإخطارات شملت بيوتاً بلاستيكية وغرفاً زراعية ومنتزهاً ومعرضاً للسيارات، في المنطقة الممتدة من دوار البادية قرب عابا شرقاً، وصولاً إلى دوار الشهيد شامخ أبو الرب قرب المدرسة الأميركية جنوباً.

وأضاف أن هذه الإخطارات تهدد منشآت المواطنين ومصادر رزقهم، وتضعهم أمام خسائر مادية كبيرة، مشيراً إلى أن هدم البيوت البلاستيكية والغرف الزراعية والمنشآت التجارية من شأنه أن يؤدي إلى إتلاف المعدات والمواد الزراعية، والإضرار بالإنتاج ومصادر دخل العائلات المتضررة، فضلاً عن تهديد استمرارية الأنشطة الزراعية والتجارية في المنطقة.