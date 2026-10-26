الأمن الأردني يعتقل منفذي هجوم كنيسة في الكرك بعد اشتباك مسلح

رام الله - وطن للأنباء: أعلنت مديرية الأمن العام الأردنية، فجر الاثنين، إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص نفذواالهجوم الذي استهدف مواطنين أردنيين داخل كنيسة في قرية حمود بمحافظة الكرك، وذلك بعد العثور عليهم متحصنين داخل منزل مهجور واندلاع اشتباك مسلح معهم.

وقالت المديرية، في بيان، إن فرق التحقيق والمداهمة الخاصة المشتركة والأجهزة الأمنية تمكنت، بعد عمليات بحث وتمشيط متواصلة، من تحديد مكان وجود الأشخاص الثلاثة، الذين رفضوا الاستسلام وبادروا بإطلاق النار باتجاه القوة الأمنية.

وأضافت أن القوة طبقت قواعد الاشتباك حتى تمكنت من السيطرة على الموقف وإلقاء القبض عليهم بعد إصابتهم جميعا، مؤكدة عدم وقوع إصابات في صفوف القوة الأمنية.

وأشارت المديرية إلى ضبط مجموعة من الأسلحة النارية والذخائر بحوزة الموقوفين، وفي المكان الذي كانوا يتحصنون فيه.

وجددت مديرية الأمن العام دعاءها بالرحمة للشهداء والشفاء العاجل للمصابين الذين طالتهم أيدي الإرهاب، مؤكدة أن الأردن سيبقى عصيا على كل من يحاول المساس بأمنه واستقراره وسلامة مواطنيه.