غزة بلا طحين.. عجز بنسبة 100% يهدد بإغلاق المخابز السبعة المتبقية خلال 48 ساعة

غزة – وطن للأنباء: حذّر رئيس جمعية المخابز في قطاع غزة عبد الناصر العجرمي، اليوم الخميس، من توقف المخابز السبعة المتبقية عن العمل خلال الـ48 ساعة المقبلة، بسبب نفاد الطحين من المستودعات ووصول نسبة العجز إلى 100%، في ظل استمرار منع إدخال الطحين التجاري إلى القطاع.

وقال العجرمي، إن الكميات المحدودة التي كانت متوفرة في مستودعات القطاع نفدت بالكامل، ما أدى إلى توقف عدد من المخابز عن العمل، مشيرا إلى أن سبعة مخابز فقط لا تزال تعمل من أصل 20 مخبزا، وقد تضطر إلى الإغلاق إذا لم تدخل كميات جديدة من الطحين.

وأوضح أن الأزمة تفاقمت نتيجة إغلاق الاحتلال المعابر على مدار الأسبوع الماضي، وعدم السماح بإدخال الطحين التجاري إلى مستودعات القطاع، رغم إعادة فتح المعابر جزئيا، محذرا من أن استمرار منع إدخاله سيؤدي إلى إغلاق جميع المخابز وتوقفها عن توفير الخبز للمواطنين.

وأشار العجرمي إلى أن الطحين المتوفر حاليا في الأسواق يعود إلى برنامج الأغذية العالمي، فيما توقفت المخابز التجارية التي تعتمد على الطحين الوارد عبر المعابر عن العمل.

وتتزامن أزمة الطحين مع قرار برنامج الأغذية العالمي، يوم الاثنين الماضي، تقليص المساعدات المقدمة لأكثر من نصف مليون شخص في القطاع، بسبب النقص الحاد في التمويل، ما أدى إلى زيادة الطلب على الطحين وارتفاع أسعاره.

ويستمر إغلاق معابر قطاع غزة خلال تشرين الأول/أكتوبر الجاري، وسط قيود مفروضة على إدخال المواد الغذائية والخضروات والوقود والمساعدات، الأمر الذي يفاقم الأزمة الإنسانية والاقتصادية، بالتزامن مع استمرار إغلاق معبر رفح البري أمام إجلاء المرضى والجرحى.

المصدر: وفا