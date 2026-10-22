بنك القدس يقدم رعايته الإستراتيجية لمعرض فلسطين للسيارات والمعدات الثقيلة

وطن للأنباء: بيتونيا افتُتحت رسمياً فعاليات معرض فلسطين الثاني للسيارات والمعدات الثقيلة (MOTOREX 2026)، وسط حضور رسمي واقتصادي حاشد، وبصمة ريادية لافتة لبنك القدس كراعي استراتيجي لهذا الحدث الاقتصادي الأضخم في قطاع المحركات والإنشاءات على مستوى الوطن.

وقد افتتح المعرض معالي وزير النقل والمواصلات محمد الأحمد، وعطوفة محافظ محافظة رام الله والبيرة الدكتورة ليلى غنام، والرئيس التنفيذي لبنك القدس محمد شاور وعدد من الشخصيات الاقتصادية ولفيف من الزوار والمهتمين الذين تجولوا في أروقة المعرض مشيدين بحجم التنظيم والحلول التمويلية المبتكرة التي يقدمها البنك.

تظاهرة اقتصادية شاملة بمشاركة كبرى الشركات

نجح المعرض في تجميع أغلب شركات السيارات ووكلاء العلامات التجارية في فلسطين تحت سقف واحد. وتنافس العارضون في تقديم أحدث الطرازات العالمية، مع تركيز خاص على حلول الطاقة النظيفة والمركبات الكهربائية والهجينة، فضلاً عن الآليات والمعدات الثقيلة التي تشكّل عصب قطاع المقاولات والإنشاءات الوطني.

وفي تعليق له على هذه الشراكة المحورية، صرّح الرئيس التنفيذي لبنك القدس، محمد شاور، قائلاً: "إن رعايتنا الاستراتيجية لمعرض (MOTOREX 2026) تنبع من التزامنا الأصيل والدائم بالوقوف في طليعة المؤسسات الداعمة للاقتصاد الوطني وإسناد قطاع الأعمال الفلسطيني في مختلف الظروف. نحن لا نقدم تمويلات فحسب، بل نصمم حلولاً مصرفية مرنة تمكن المواطن من امتلاك مركبته وتدعم في الوقت ذاته القدرات الاستثمارية لوكلاء السيارات والمعدات. وجود بنك القدس اليوم كشريك استراتيجي يعكس رؤيتنا في دفع عجلة التنمية المستدامة، وضخ الحيوية والسيولة في شرايين الأسواق المحلية عبر حزم تمويلية استثنائية تم تصميمها خصيصاً لتواكب تطلعات زبائننا خلال فترة المعرض."

إشادة بالدور الريادي للقطاع الخاص

من جانبهم، ثمّن المتحدثون الرسميون الدور المتقدم الذي يلعبه القطاع الخاص كرافعة حقيقية للسوق المصرفي والقطاع الخاص؛ حيث أكد معالي وزير النقل والمواصلات على أهمية التكامل بين القطاعين العام والمصرفي والخاص لتحديث البنية التحتية للنقل ومواكبة الثورة التكنولوجية في عالم السيارات.

بدورها، عبرت الدكتورة ليلى غنام عن اعتزازها بالطاقات الوطنية وبالقطاع الخاص الذي يثبت يوماً بعد يوم قدرته على ابتكار مبادرات نوعية تحرك العجلة التجارية وتدعم صمود القطاعات الإنتاجية.

يُذكر أن جناح بنك القدس في المعرض يستقطب توافداً الزوار، حيث يقدم طاقم البنك المتخصص استشارات فورية وحلولاً تمويلية ميسرة وبأسعار فائدة منافسة وفترات سداد مرنة تتيح للجمهور الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة تحت سقف المعرض.