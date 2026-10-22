الأوقاف تجري قرعة الحج للمحافظات الشمالية وتؤكد العمل لتمكين حجاج غزة من أداء الفريضة

وطن للأنباء: أجرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، اليوم الخميس، في مقرها بمدينة البيرة، القرعة الإلكترونية لاختيار حجاج المحافظات الشمالية (الضفة الغربية بما فيها القدس) لموسم حج 1448هـ / 2027، بحضور رسمي ورقابي وممثلي وسائل الإعلام ولجنة الحج والعمرة، وسط ترتيبات محوسبة استهدفت ضمان الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص، استناداً لأحكام "نظام تنظيم شؤون الحج" رقم (15) لسنة 2025.

وأكد مسيّر أعمال وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، المستشار شرحبيل الزعيم، أن أن الحكومة تضع في صلب أولوياتها، عبر خلية عمل متواصلة وبالتنسيق مع الشركاء كافة، تذليل الصعاب الاستثنائية التي تفرضها الظروف الراهنة لتمكين أبناء شعبنا في قطاع غزة من الانضمام لأفواج الحجيج وسفرهم وأداء مناسكهم بكرامة وسلام.

وشدد الزعيم على أن ما يشهده موسم الحج يندرج عضوياً ضمن رؤية إصلاحية شاملة تقودها الوزارة، ترتكز على ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية وكفاءة إدارة الموارد.

واستعرض، جهود الوزارة في الملفات الحيوية، موضحاً قطع أشواط مهمة في رقمنة الأملاك الوقفية وتوثيقها وربط الوزارة بنظام الأصول الحكومية لدى وزارة المالية؛ لإدارتها وتصنيفها بشكل علمي ومنهجي حديث، إلى جانب التعاون الحثيث مع سلطة الأراضي لحل النزاعات القانونية؛ تثبيتاً للحقوق الوقفية ومنعاً للتعديات واستثماراً أمثل للمال العام.

وأضاف الزعيم أن الوزارة تواصل تعزيز التكافل الاجتماعي بتطوير برامج الزكاة والكفالات الموجهة للأسر المحتاجة، بالتوازي مع المضي قدماً في إصلاح المنظومة الإدارية والمالية عبر ترشيد النفقات وتحديث أدلة الإجراءات وتوضيح الصلاحيات لرفع كفاءة الأداء المؤسسي. كما استعرض خطة "المساجد الخضراء" القائمة على استغلال الأسطح لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية، مبيناً أن عدد المساجد العاملة بهذه المنظومة في الضفة الغربية بلغ 340 مسجداً، منها 69 مسجداً شُغّلت خلال عام 2025م؛ تحقيقاً للاستدامة البيئية وخفضاً للنفقات، فضلاً عن توسيع الرعاية التعليمية والدينية بالإشراف على تشغيل 1,323 مركزاً لتحفيظ القرآن الكريم استفاد منها 33,386 طالباً وطالبة خلال عام 2025م.

من جهته، استعرض وكيل الوزارة ورئيس لجنة الحج والعمرة، عصام عبد الحليم، التفاصيل الفنية والإدارية للقرعة، موضحاً أن النظام الإلكتروني استقبل طلبات 30,880 مواطناً ومواطنة استوفوا الشروط المبدئية، تنافسوا على 3,470 مقعداً معتمداً للقرعة العامة بنسبة تقارب 11% من إجمالي المسجلين، مع مراعاة التمثيل النسبي العادل لما يزيد عن 453 تجمعاً سكانياً بالاستناد إلى التعداد السكاني.

وبيّن عبد الحليم أن المعايير رجّحت وزناً نسبياً لكبار السن ممن بلغوا 70 عاماً فأكثر، ومنح الأولوية لمن تكرر تسجيلهم 5 مرات خلال الفترة من 2019 وحتى 2026، إضافة إلى اعتماد الفائزين بقرعة العام الماضي (1447هـ) الذين تعذر سفرهم، ضمن قائمة هذا العام مباشرة ودون خوض القرعة مجدداً، داعياً إياهم لمراجعة الوزارة لاستكمال إجراءاتهم.

وعلى الصعيدين اللوجستي والمالي، أعلنت الوزارة توفير خيارات سكنية مؤهلة ومطابقة لاشتراطات السلامة في فنادق مصنفة بغرف ثنائية وثلاثية، إلى جانب اعتماد مسارين للنقل؛ بري عبر حافلات حديثة، وجوي برحلات تفويج مباشرة، حيث أصبحت وصولات الدفع المبدئي متاحة للطباعة لتحديد قيمة الدفعة بناءً على المسار المختار.

وحددت الوزارة الفترة ما بين الثلاثاء 27 أكتوبر 2026 وحتى نهاية دوام الخميس 5 نوفمبر 2026 لدفع الرسوم في البنوك المعتمدة، مؤكدة أنها ستعلن لاحقاً عن فتح باب استرداد رسوم التسجيل لمن لم يحالفهم الحظ، ومهيبة بجميع الفائزين التعامل الحصري مع شركات الحج والعمرة المرخصة دون أي وسطاء حرصاً على سلامة وثائقهم وإجراءاتهم.