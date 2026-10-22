الاحتلال يغلق حواجز عدة ويشدد من إجراءاته شمال غرب رام الله

وطن للأنباء: أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ ساعات صباح اليوم الخميس، بوابة النبي صالح وبوابة حاجز عطارة شمال غرب رام الله، فيما شددت إجراءاتها العسكرية على حاجز عابود، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أخضعت المواطنين لإجراءات تفتيش مشددة على حاجز عابود، ما اضطر آلاف المواطنين إلى سلوك طرق طويلة والتفافية للوصول إلى وجهاتهم، وسط صعوبات كبيرة في التنقل.

وأشارت المصادر إلى أن بوابة النبي صالح تُعد منفذا رئيسيا لقرية النبي صالح وقرى بني زيد الغربية: بيت ريما ودير غسانة وكفر عين وقراوة بني زيد، إضافة إلى مدينة سلفيت وعدد من قراها، ما يجعل إغلاقها عائقا أمام حركة المواطنين وتنقلهم بين هذه المناطق.

كما شددت قوات الاحتلال إجراءاتها على حاجز عين سينيا، في إطار القيود المفروضة على حركة المواطنين في مناطق شمال غرب رام الله.

وتعاني بلدات وقرى المنطقة من إغلاقات الحواجز والإجراءات العسكرية المتكررة، التي تعرقل حركة الدخول والخروج، وتزيد من صعوبة تنقل المواطنين ووصولهم إلى أماكن عملهم.