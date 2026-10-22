الاحتلال يغلق طرقا ومداخل قرى شرق جنين ويواصل تجريف أراضٍ لشق طريق استيطاني

وطن للأنباء: أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، طريق دير غزالة من جهة مدينة جنين، ومداخل فرعية على الطريق الالتفافي، كما أغلقت غالبية البوابات المؤدية إلى القرى الشرقية في المحافظة.

وقال مسؤول ملف الاستيطان في محافظة جنين طارق إغبارية، إن قوات الاحتلال منعت مزارعين من الوصول إلى أراضيهم في بلدة برطعة، في إطار الإجراءات العسكرية التي تقيد حركة المواطنين وتحول دون وصولهم إلى أراضيهم الزراعية.

وأضاف أن قوات الاحتلال تواصل، لليوم الثاني على التوالي، تجريف أراضي المواطنين لشق طريق استعماري يربط بين مستوطنتي "حومش" و"ترسلة"، ما أدى إلى قطع الطريق الرئيسي المعبد الذي يربط بلدتي سيلة الظهر والعطارة جنوب جنين.

وأشار إلى أن إغلاق الطرق والمداخل وتشديد القيود على الحركة يعرقل تنقل المواطنين، ويزيد من صعوبة وصول المزارعين إلى أراضيهم، بالتزامن مع استمرار أعمال التجريف لشق الطرق الاستيطانية في المحافظة.