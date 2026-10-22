كاتس يتهم المعارضة بالتسبب بالعمليات عشية الإنتخابات القريبة "للكنيست"

وطن للأنباء: اتهم وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس المعارضة الإسرائيلية بالتسبب بوقوع عملية عشية الإنتخابات القريبة للكنيست.

وقال كاتس في تصريحات صباح اليوم الخميس " كل عملية ستحدث ضد دولة الاحتلال غداة الانتخابات ستُسجّل باسم لبيد وبينيت وغولان وغيرهم من المعارضة غير المسؤولة التي تواصل مهاجمة نتنياهو وتشكك في تحذيراته من هجمات مقبلة".

في حين هاجم زعيم حزب "يشار" المعارض غادي آيزنكوت وزير جيش الاحتلال قائلاً " بنيامين نتنياهو ويسرائيل كاتس يهيئان الأرضية للكارثة المقبلة، الاثنان أثبتا أن بقاءهما في المنصب أهم من كل شيء وهما الخطر الأكبر على "إسرائيل" ، كاتس تجاوز كل الخطوط باتهامه المعارضة بالتسبب بالعمليات ضد دولة الاحتلال.