استطلاع رأي: شكوك أميركية واسعة في تقبّل ترامب نتائج الانتخابات النصفية

وطن للأنباء: كشفت صحيفة "إندبندنت" البريطانية بأن استطلاعاً جديداً للرأي أظهر أن غالبية كبيرة من الأميركيين تعتقد أن الرئيس دونالد ترامب لن يقبل نتائج انتخابات التجديد النصفي المقبلة، في حال تكبّد الجمهوريون خسائر في السباق الانتخابي.

وعلى الرغم من حالة الشك المحيطة بموقف ترامب، أشارت الصحيفة إلى أن 60% من الناخبين ما زالوا واثقين من أن انتخابات التجديد النصفي ستُدار بنزاهة، بينما يعتقد 65% منهم أن الأصوات ستُحصى بدقة.

كذلك، أعرب الناخبون عن ثقة أكبر في قبول القادة الديمقراطيين للهزيمة، إذ أبدى 61% منهم ثقتهم بأنهم سيفعلون ذلك مقارنة بثقة أقل بكثير تمنح لترامب.

وفي السياق، لفتت صحيفة "إندبندنت" إلى أن ترامب شكّك مراراً وتكراراً في نزاهة الانتخابات الأميركية، مصرحاً بأنه لن يثق بالنتائج إلا إذا اعتبر العملية برمّتها نزيهة.

ويتوقّع 35% من الناخبين أن يحصل الديمقراطيون على الأغلبية في مجلس النواب، في حين سجلت ثقة الجمهوريين في دقة التصويت انتعاشاً ملحوظاً منذ أواخر عام 2024.

يأتي هذا فيما ستُجرى انتخابات التجديد النصفي الأميركية في 3 من نوفمبر/تشرين الثاني 2026، لتشكل محطة مفصلية يُعاد فيها انتخاب جميع أعضاء مجلس النواب، وتجديد ثلث مقاعد مجلس الشيوخ، فضلاً عن اختيار حكام 36 ولاية.