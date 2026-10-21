ممداني يطالب من نيويورك بالإفراج عن محتجزين لدى الاحتلال خلال قطفهم الزيتون

وطن للأنباء: طالب رئيس بلدية نيويورك، زهران ممداني، بالإفراج الفوري عن سكان من المدينة لا يزالون محتجزين لدى الاحتلال الإسرائيلي، على خلفية مشاركتهم فلسطينيين في موسم قطف الزيتون.

وأعرب ممداني عن امتنانه لإطلاق سراح براد لاندر، لكنه أكد أنّ سكاناً آخرين من نيويورك ما زالوا رهن الاحتجاز الإسرائيلي.

وأوضح ممداني أنّ المرشح الديمقراطي براد لاندر، برفقة يهود من سكان نيويورك، شاركوا فلسطينيين في قطف الزيتون، مشيراً إلى أنّ سلطات الاحتلال احتجزتهم بسبب ذلك.

وشدّد ممداني على أنّ قطف الزيتون ليس أمراً غير شرعي، لكن الاحتلال هو غير الشرعي.

وأكد ممداني أنّ حكومة الاحتلال نفسها التي تواصل احتجاز سكان نيويورك ارتكبت إبادة جماعية مروّعة بحق الفلسطينيين، مشيراً إلى أنّها قتلت أكثر من 74 ألف شخص خلال السنوات القليلة الماضية.

وقال ممداني "يجب أن ينتهي احتجاز سكان نيويورك، ويجب أن ينتهي الاحتلال، ويجب أن تنتهي الإبادة الجماعية".

وخلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر الماضي، دعا ممداني إلى اعتقال نتنياهو في نيويورك، مؤكداً أنّه "مجرم حرب ومهندس إبادة جماعية مروعة للشعب الفلسطيني".