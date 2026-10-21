شنار من نابلس: تعزيز صمود المنشآت الاقتصادية ومتابعة التحديات المصرفية والتجارية على رأس أولويات سلطة النقد

وطن للأنباء: أجرى محافظ سلطة النقد يحيى شنار، جولة في محافظة نابلس، على رأس وفد ضمّ المديرين العامين للمصارف العاملة في فلسطين، وعدداً من مسؤولي سلطة النقد، شملت لقاءات مع مؤسسات رسمية وأكاديمية واقتصادية، بهدف الاطلاع على الأوضاع الاقتصادية والمصرفية واحتياجات القطاعات المختلفة، وبحث سبل دعم المنشآت وتعزيز النشاط الاقتصادي في المحافظة، إلى جانب إطلاق فعاليات الأسبوع المصرفي للأطفال والشباب وافتتاح بازار الخان.

وفي مستهل الجولة، التقى المحافظ نائب رئيس مجلس أمناء جامعة النجاح الوطنية / رئيس لجنة الانتخابات المركزية دولة د. رامي الحمد الله، بحضور المديرين العامين للمصارف العاملة في فلسطين، حيث بحث الجانبان آفاق التعاون في مجالات الابتكار المالي والتحول الرقمي، والاستفادة من الخبرات الأكاديمية والبحثية في تطوير حلول تكنولوجية تخدم القطاع المصرفي، إلى جانب تعزيز ريادة الأعمال وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، بما يدعم الابتكار ويسهم في تطوير الاقتصاد الوطني.

كما أطلق المحافظ، بحضور محافظ نابلس، السيد غسان دغلس، و وزير التربية والتعليم أ. د أمجد برهم، ورئيس مجلس إدارة جمعية البنوك في فلسطين ماهر المصري، فعاليات الأسبوع المصرفي للأطفال والشباب لعام 2026، من مدرسة شهداء بيت وزن الثانوية المختلطة، ويهدف الأسبوع إلى تعزيز الثقافة المالية والمصرفية لدى الطلبة، وتنمية معارفهم في مجالات الادخار والتخطيط المالي والاستخدام الآمن للخدمات الرقمية، من خلال أنشطة توعوية تنفذ بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وجمعية البنوك والمصارف العاملة في فلسطين.

وفي إطار دعم المشاريع النسوية وتعزيز تسويق منتجاتها، افتتح شنار، بحضور محافظ نابلس، «بازار الخان» في خان الوكالة بمدينة نابلس، الذي يضمّ 40 مشروعاً نسوياً فلسطينياً، ويهدف إلى تشجيع المواطنين على التسوق من هذه المشاريع والتعريف بمنتجاتها، بما يسهم في دعم صاحبات المشاريع وتوسيع فرصهن في السوق المحلي.

والتقى المحافظ رئيسة بلدية نابلس د. عنان الأتيرة، وأعضاء المجلس البلدي، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون في دعم التنمية المحلية وتحفيز النشاط الاقتصادي وتطوير المشاريع البلدية بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. كما تناول اللقاء البرامج التمويلية التي تديرها سلطة النقد لدعم المشاريع الإنتاجية والتنموية، وفرص استفادة الهيئات المحلية من برنامج "شمسي فلسطين" لتمويل مشاريع الطاقة الشمسية، بما يساعد على خفض النفقات التشغيلية وتعزيز كفاءة استخدام الموارد.

وفي سياق التواصل مع القطاع التجاري والاقتصادي في المحافظة، التقى المحافظ والوفد المرافق له أعضاء غرفة تجارة وصناعة نابلس وملتقى رجال الأعمال، وعدداً من التجار، بحضور محافظ نابلس السيد غسان دغلس، ورئيس غرفة تجارة وصناعة نابلس، السيد سامح المصري ورئيس مجلس إدارة الملتقى السيد جهاد البنا.

وأطلع شنار الحضور على أبرز التحديات الاقتصادية والمصرفية التي يمر بها الاقتصاد الفلسطيني، ونتائج لقاءاته الأخيرة مع مسؤولين ومؤسسات مالية دولية خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في بانكوك، لبحث التحديات المرتبطة بالعلاقات المصرفية المراسلة وفائض السيولة النقدية بالشيكل واحتجاز أموال المقاصة، والجهود التي تبذلها سلطة النقد للحد من تداعياتها على القطاع المصرفي والحركة التجارية.

واستمع شنار إلى مداخلات التجار وأصحاب الأعمال بشأن الصعوبات التي تواجههم في أنشطتهم اليومية، لا سيما في تنفيذ التحويلات المالية وتسوية المدفوعات وإتمام المعاملات المصرفية، وانعكاسات هذه التحديات على حركة التجارة واستمرارية الأعمال.

وأشار شنار إلى أن سلطة النقد تدرك الصعوبات التي يواجهها التجار وأصحاب الأعمال، لا سيما التحديات المرتبطة بإيداع النقد وتكدّس فائض الشيكل، وما تفرضه من معيقات على تسوية المعاملات التجارية واستمرارية النشاط الاقتصادي، مؤكداً مواصلة العمل مع الجهات ذات العلاقة لإيجاد حلول لهذه التحديات، بالتوازي مع تطوير الخدمات المصرفية والرقمية والتوسع في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، بما يسهم في تيسير المعاملات وتعزيز كفاءة النشاط التجاري.

وتأتي هذه الجولة ضمن سلسلة من الجولات الميدانية التي سيجريها محافظ سلطة النقد في مختلف المحافظات، للاطلاع على الأوضاع الاقتصادية والمصرفية ومتابعة احتياجات القطاعات المختلفة، وتعزيز التواصل المباشر مع المؤسسات الرسمية والأكاديمية والقطاع الخاص، بما يسهم في تطوير الحلول والمبادرات الداعمة للمنشآت الاقتصادية وتعزيز قدرتها على الصمود والاستمرار.