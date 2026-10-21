إصابة طفلين في هجوم للمستوطنين والاحتلال يخطر بهدم ثلاثة منازل في يطا

وطن للأنباء: أصيب طفلان بالاختناق والحروق في هجوم للمستوطنين، اليوم الأربعاء، فيما أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي بهدم ثلاثة منازل جنوب الخليل.

وقال الناشط أسامة مخامرة، إن مجموعة من المستوطنين هاجمت مسكن المواطن عيسى مسعف في منطقة "حوارة" شرق بلدة يطا، ورشت غاز الفلفل على وجهي الطفلين عمرو إسماعيل مسعف (17 عاما)، وأسيل أسامة مسعفة (9 أعوام)، ما أدى إلى إصابتهما بالاختناق والحروق.

وفي السياق: اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة واحتجزت الطفل عمرو، قبل أن تسمح لطواقم الإسعاف بعلاجهما ميدانيا.

وفي خربة "لصيفر"، التي اقتطعها جدار الفصل العنصري من مسافر يطا، أخطرت قوات الاحتلال بهدم ثلاثة مساكن تؤوي 20 فردا، تعود ملكيتها إلى الشقيقين محمد ومحمود خليل أبو قبيطة، وصقر محمد أبو قبيطة.