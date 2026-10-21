تضرر مركبة إثر صدمها بآلية لجيش الاحتلال في طولكرم

وطن للأنباء: صدمت آلية عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مركبة لمواطن في ضاحية ذنابة شرق مدينة طولكرم.

وأفادت مصادر محلية بأن آلية للاحتلال صدمت المركبة عند مفترق مدرسة الشرعية في الضاحية، ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية بها، دون وقوع إصابات بين المواطنين.

وتأتي هذه الحوادث في إطار انتهاكات الاحتلال المتواصلة بحق المواطنين وعدوانه المستمر على مدينة طولكرم ومخيميها لليوم الـ633، وتعريض آلياته العسكرية حياة المواطنين للخطر أثناء تحركها في الشوارع الرئيسية وبين مركباتهم، وعكس اتجاه السير بشكل متعمد.