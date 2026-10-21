الاحتلال يُغلق حاجز بيت إكسا بالقدس ويُعيق تنقل المواطنين

وطن للأنباء: أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الأربعاء، حاجز بيت إكسا العسكري شمال غربي القدس المحتلة.

وأفادت محافظة القدس بأن قوات الاحتلال تواصل منذ الصباح، إغلاق حاجز بيت إكسا، ما أعاق حركة المواطنين وفاقم معاناتهم اليومية.

وأوضحت أن إغلاق الحاجز يهدد وصول الطلبة إلى مدارسهم وجامعاتهم، والموظفين والعمال إلى أماكن عملهم، والمرضى إلى المستشفيات والمراكز الصحية.

وأضافت أن الإغلاق يُقيّد قدرة الأهالي على التوجه إلى البلدات المجاورة لتلبية احتياجاتهم الأساسية والحصول على الخدمات الضرورية، في ظل اعتماد نحو 2000 نسمة على هذا المنفذ للتنقل من البلدة وإليها.

ويشكل حاجز بيت إكسا المنفذ الوحيد للبلدة، ويعزلها عن محيطها من بلدات شمال غربي القدس.

ويأتي هذا الإغلاق في سياق سياسة متكررة من التشديدات والإغلاقات المفروضة على بيت إكسا وبلدات شمال غربي القدس، بما يعمّق عزل التجمعات الفلسطينية ويقيّد حرية المواطنين، ويحوّل الوصول إلى أماكن العمل والتعليم والعلاج والخدمات الأساسية إلى معاناة يومية.