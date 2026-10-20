الاحتلال يُنكل بشبان بمدينة طولكرم ويستخدم مواطنا درعا بشريا في ضاحية ارتاح

وطن للأنباء: احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، عددا من الشبان خلال اقتحامها الحي الجنوبي لمدينة طولكرم، ونكّلت بهم بعد تعصيب أعينهم وتكبيل أيديهم.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال انتشرت في محيط مفترق البلعاوي في الحي، ولاحقت شبانا واحتجزتهم ونكلت بهم، وسط إطلاق كثيف للرصاص وقنابل الصوت، كما أعاقت حركة مرور المركبات في المنطقة.

وأضافت أن قوات الاحتلال داهمت عمارة سكنية في الحي ذاته، واعتدت على المركبات المصطفة عند مدخلها، ما ألحق أضرارا بها.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت ضاحية ارتاح جنوب المدينة، وداهمت عددا من المنازل وفتشتها، بعد استخدام أحد المواطنين درعا بشريا قبيل اقتحام المنازل وتفتيشها، دون أن يُبلغ عن اعتقالات.

وتشهد مدينة طولكرم ومحيطها اقتحامات متكررة لقوات الاحتلال، يتخللها مداهمة المنازل والمنشآت والاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم، في ظل العدوان المتواصل على المدينة ومخيميها لليوم الـ632.