اعتداءات تطال المزارعين والأراضي والممتلكات.. وتصعيد استيطاني في الضفة الغربية

وطن للأنباء: وثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان 13 اعتداء وانتهاكا نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون، منذ فجر اليوم الثلاثاء، طالت المواطنين وأراضيهم وممتلكاتهم.

وسجّلت معطيات الرصد والتوثيق في الهيئة 13 واقعة اعتداء وانتهاك نفذتها قوات الاحتلال والمستوطنون، في محافظات رام الله والبيرة، ونابلس، وسلفيت، وجنين، وطوباس والأغوار الشمالية، شملت مهاجمة المزارعين ومنع قطف الزيتون، وسرقة المحاصيل والمعدات، وتقطيع الأشجار، واقتحام المنازل وسرقة الأغنام، وإغلاق الطرق والمداخل، وتوسعة بؤرة استيطانية.

وفي رام الله والبيرة، هاجم مستوطنون عائلة أثناء قطف الزيتون في منطقة الباطن ببلدة سنجل، وسرقوا محصولها ومعداتها الزراعية وطاردوا أفرادها.

كما أغلق مستوطنون الطريق المؤدية إلى منطقة غرابة شمال غربي البلدة، وأنزلوا كرفانات في منطقة بطن الحلاوة شمالي سنجل لتوسعة بؤرة استيطانية قائمة على أراضي المواطنين.

وفي بلدة سلواد، اقتحم مستوطنون برفقة جنود الاحتلال، منازل المواطنين وفتشوا بعضها وسرقوا أغناماً، بالتزامن مع اعتقال شابين، فيما أدخل مستوطنون أغنامهم إلى أراضي المواطنين في قرية برقا شرق رام الله ورعوها فيها.

وفي محافظة نابلس، اعتدى مستوطنون على مزارع داخل أرضه في بلدة مادما جنوب المدينة، وحاولوا سرقة محصول الزيتون، وهاجمت مجموعات أخرى منازل المواطنين في المنطقة الشرقية من عصيرة الشمالية، فيما حرث مستوطنون أراضي زراعية في سهل المسعودية شمال غرب نابلس.

وفي سلفيت، قطع مستوطنون أشجار زيتون وسرقوا معدات زراعية في منطقة الواد الأحمر شرق قرية مردا، وتعرض أهالي بلدة ياسوف لهجوم في منطقة الواد.

وفي محافظة جنين، منعت قوات الاحتلال معظم المزارعين من الوصول إلى أراضيهم لقطف الزيتون في محيط مستوطنة «دوتان» قرب بلدة يعبد، واحتجزت عشرات المركبات التي تقلهم وعدداً من الشبان، وقيدت بعضهم وعصبت أعينهم قبل إجبارهم على المغادرة.

ولم تتمكن سوى نحو أربع عائلات من الدخول إلى أراضيها، كما سُمح لعدد محدود من المزارعين الذين تزيد أعمارهم على 45 عاماً بالوصول إلى أراضيهم.

وفي طوباس والأغوار الشمالية، قطع مستوطنون نحو 250 شجرة زيتون مثمرة في منطقة "أم الكبيش" شرقي بلدة طمون، خلال موسم القطاف.

وترافقت الاعتداءات مع إغلاق مداخل وبوابات سنجل وترمسعيا واللبن الشرقية ويتما والساوية، إضافة إلى إغلاق شارع 60 بين رام الله ونابلس، وإعاقة تنقل المواطنين بين البلدات والقرى.