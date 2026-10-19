إعلام الأسرى: ضابط في جيش الاحتلال يكشف الحجاب عن رؤوس الأسيرات بحثا عن “الشعر المجدل”

وطن للأنباء: كشف مكتب إعلام الأسرى عن إقدام ضابط في سجون الاحتلال على رفع حجاب عدد من الأسيرات لتفقد شعورهن، ومعاقبة من جدلن شعرهن بالعزل وإجبارهن على فك ضفائرهن، خلال سلسلة اعتداءات شهدها قسم الأسيرات في السابع والثامن من أكتوبر الجاري.

وأوضح المكتب أن الضابط حضر برفقة سجانات صباح السابع من أكتوبر وشرع في تفقد شعور الأسيرات وانتهى الاعتداء بعزل 17 أسيرة في الغرفة رقم 13 لمدة ثلاث ساعات، وإصدار أوامر لهن بفك ضفائرهن، في انتهاك لخصوصيتهن وكرامتهن.

وأشار إلى أن ذلك سبقه إطلاق كثيف للغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت في الساحة، ما تسبب باختناق أسيرات، فيما أُخرجت أسيرات عدة غرف وأُجبرن على الانبطاح على بطونهن لمدة ساعة، قبل إعادتهن إلى غرف ممتلئة بالغاز. وشهد اليوم ذاته اقتحامًا آخر طال الغرفة رقم 9، تخلله ضرب الأسيرات على أرجلهن.

وأضاف المكتب أن السجانين رشوا في اليوم التالي غاز الفلفل بكثافة داخل غرفة ضمت 15 أسيرة، ما تسبب بتقيؤ أسيرات في الغرف المجاورة وتضرر أسيرات كبيرات في السن؛ إذ خرجت إحداهن محمولة على أيدي زميلاتها، وعجزت أخرى عن المشي. كما أُبلغ عن اعتداء آخر برش الغاز على أسيرات داخل غرف الاستحمام، بينهن أسيرة حامل نُقلت إلى العيادة بعد تدهور حالتها.

وطالب مكتب إعلام الأسرى بتدخل عاجل لوقف الاعتداءات على الأسيرات، وحماية خصوصيتهن وكرامتهن، ووضع حد لاستخدام الغاز والضرب والعزل بحقهن وضمان الرعاية الطبية للمصابات والحوامل والمريضات وتمكين الجهات الدولية المختصة من الاطلاع على ظروف احتجازهن.