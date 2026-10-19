هيئة التدريب العسكري تستضيف رجل الأعمال بشار المصري في محاضرة لمنتسبي دورة كبار الضباط الـ24

وطن للأنباء: استقبل رئيس هيئة التدريب العسكري، اللواء الركن محمود هارون، رجل الأعمال بشار المصري، الذي قدم محاضرة لمنتسبي دورة كبار الضباط الـ24 بعنوان «التحديات الاقتصادية التي تواجه الاستثمار في فلسطين ودور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني» لمنتسبي دورة كبار ضباط 24.

وتناولت المحاضرة أبرز التحديات التي تواجه الاستثمار في فلسطين في ظل الظروف السياسية والاقتصادية الراهنة، والقيود المفروضة على الحركة والوصول إلى الأسواق، إلى جانب أهمية الاستثمار المحلي وتطوير المشاريع الإنتاجية في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز صموده.

كما سلطت المحاضرة الضوء على دور القطاع الخاص في توفير فرص العمل، ودعم القطاعات الإنتاجية، وتمكين الشباب، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في توسيع القاعدة الاقتصادية وخلق فرص تنموية مستدامة.

وتؤكد هيئة التدريب العسكري، من خلال رؤيتها التدريبية، حرصها على تطوير القيادات الأمنية وتأهيلها تأهيلاً متكاملاً، عبر برامج نوعية تستضيف الخبرات والكفاءات الوطنية، وتسهم في بناء قيادات واعية وقادرة على مواكبة التحديات والمتغيرات، وتعزيز دور المؤسسة الأمنية في خدمة الوطن والمواطن