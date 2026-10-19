مستوطنون يهاجمون مزارعين ويحرقون مركبتين في "واد الشاعر" شرق سلفيت

وطن للأنباء: هاجم مستوطنون، مساء اليوم الاثنين، مزارعين في منطقة "واد الشاعر"، شرق سلفيت، وأضرموا النار في مركبتين.

وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين هاجموا المزارعين في المنطقة، وأحرقوا مركبتين، فيما اعتدى آخرون بالضرب على مزارعين أثناء قطفهم ثمار الزيتون في منطقة "واد العين" ببلدة دير بلوط، غرب سلفيت.

وتتعرض منطقة "واد الشاعر"، لاعتداءات وهجمات متكررة من المستوطنين، تشمل الاعتداء على المواطنين ومركباتهم وأراضيهم، وسرقة ثمار الزيتون منهم، وقطع الأشجار وإحراقها، وإغلاق الطرق التي يسلكها المواطنون بالحجارة، بالتزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين في مختلف أنحاء محافظة سلفيت.