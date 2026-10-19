"القوى" تؤكد أهمية إنجاح الحوار الوطني الشامل وصولا إلى وحدة وطنية تعزز صمود شعبنا

وطن للأنباء: أكدت القوى الوطنية والإسلامية أهمية إنجاح الحوار الوطني الشامل، وصولا إلى وحدة وطنية شاملة تعزز صمود شعبنا ومقاومته، وتحميه وتحمي أرضنا ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية من العدوان الذي يتعرض له، في ظل حرب الإبادة والتدمير والقتل والحصار في قطاع غزة، والحواجز العسكرية والاعتقالات، وفرض سياسة العقاب الجماعي والتطهير العرقي واعتداءات المستعمرين الإرهابية في الضفة الغربية.

كما أكدت القوى، خلال الاجتماع الذي عقدته، اليوم الاثنين، أن تهديدات مسؤولي الاحتلال، بمن فيهم وزير الجيش، بشأن التنكر لحقوقنا المشروعة، تندرج في إطار الحرب الشاملة التي يشنها الاحتلال ضد شعبنا، وعدم الاعتراف بقرارات الشرعية الدولية أو الانصياع لتطبيقها، الأمر الذي يتطلب موقفا من المجتمع الدولي يفرض العقوبات والمقاطعة على الاحتلال، ويحاكمه على جرائمه المتصاعدة.

وثمنت مواقف شعوب العالم ودوله التي تقف إلى جانب شعبنا وتساند نضاله، وترفض استمرار العدوان، وتفرض عقوبات على المستعمرين وبضائعهم، وغير ذلك من الإجراءات، مؤكدة أن تصاعد عدوان الاحتلال واستمرار جرائمه يتطلبان فرض مقاطعة شاملة.

وأشارت إلى أن جرائم الاحتلال المتصاعدة بحق أسرانا، لا سيما استمرار سياسات القتل والتنكيل والعزل والتجويع والإهمال الطبي، تمثل محاولات متواصلة لكسر إرادتهم وصمودهم، داعية المؤسسات الدولية والحقوقية والإنسانية، خاصة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى تحمل مسؤولياتها في تجريم الاحتلال، والمضي قدما في توفير الحماية للأسرى في سجونه، محملة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم.

وشددت القوى على أهمية إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية التي تم تحديد موعدها في شهر أيلول/ سبتمبر المقبل، والمضي قدما في إنجاح انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، مؤكدة أن عدوان الاحتلال هو الذي عرقل إجراءها في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الجاري.

وأكدت أن ممارسة ضغط جدي وحقيقي من المجتمع الدولي لوقف سياسات الاحتلال العدوانية، والقتل والتدمير والحصار، أمر مهم لإجراء الانتخابات في أي وقت.