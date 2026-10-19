قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف جنوب لبنان

وطن للأنباء: قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، بلدات عدة في جنوبي لبنان، في إطار الخروقات الإسرائيلية المستمرة التي تشهدها الأراضي اللبنانية.

وأوردت وسائل إعلام لبنانية تعرض بلدات المنصوري، وبرعشيت، وحداثا جنوبي البلاد لقصف مدفعي إسرائيلي.

وتأتي هذه الخروقات في ظل استمرار اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على القرى والبلدات الجنوبية اللبنانية، وسط تحذيرات من تصاعد وتيرة الاستهداف خلال الفترة المقبلة.

ويأتي هذا التصعيد رغم توقيع اتفاق الإطار في 26 يونيو/ حزيران الماضي بين بيروت وتل أبيب، والذي ينص على انسحاب إسرائيلي تدريجي من الأراضي اللبنانية وانتشار الجيش اللبناني في المناطق التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية.

وما تزال "إسرائيل" تحتل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى سيطرت عليها خلال حروب وعمليات عسكرية حديثة.

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تشن "إسرائيل" هجمات على لبنان، أسفرت، وفق السلطات اللبنانية، عن استشهاد ما لا يقل عن 4 آلاف و386 شخصًا، وإصابة 12 ألفًا و413 آخرين، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص.