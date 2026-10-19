الاحتلال يختطف شابًا بريف القنيطرة جنوبي سوريا

وطن للأنباء: اختطفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابًا سوريًا، مساء اليوم الإثنين، عقب مروره عبر حاجز عسكري مؤقت أقامته عند دوار العلم في ريف القنيطرة جنوبي سوريا.

وأوضحت وسائل إعلام سورية أن قوات الاحتلال أوقفت الشاب أثناء مروره عبر الحاجز، قبل اقتياده إلى جهة غير معلومة، دون توفر معلومات إضافية بشأن هويته أو أسباب اختطافه ومصيره.

وتأتي الحادثة في ظل استمرار التوغلات العسكرية الإسرائيلية في مناطق متفرقة من ريف القنيطرة، التي تشهد إقامة حواجز مؤقتة وتفتيش المارة واعتقال مدنيين، إلى جانب مداهمة مناطق سكنية وتجريف أراضٍ زراعية.

ونفذت قوات الاحتلال أمس الأحد، توغلات في مناطق عدة بريف القنيطرة، وأقامت حواجز عسكرية لتفتيش المارة، واعتقلت شابين في بلدة الحرية، وفق وكالة الأنباء السورية "سانا".

وتتواصل هذه التحركات في جنوب سوريا وسط إدانات سورية رسمية، إذ تؤكد دمشق أن التوغلات والاعتقالات تمثل انتهاكًا للسيادة السورية واتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، وتطالب المجتمع الدولي بالتحرك لوقفها وإلزام قوات الاحتلال بالانسحاب من الأراضي السورية المحتلة.