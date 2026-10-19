عراقتشي ولافروف: الخيار العسكري ليس حلاً وندعو إلى استقرار المنطقة

وطن للأنباء: أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقتشي، اليوم الاثنين، توافق إيران وروسيا على أنّ الخيار العسكري ليس الحلّ.

وأشار عراقتشي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في طهران، إلى أنّ العلاقات بين روسيا وإيران تسهم في تعزيز الاستقرار في المنطقة.

من جهته، وصف لافروف محادثاته مع عراقتشي بالمثمرة، مؤكداً سعي موسكو إلى تطوير العلاقات والتعاون مع طهران وفقاً لاتفاقية التعاون الاستراتيجي بين البلدين.

وشدّد لافروف على أهمية العودة إلى الأوضاع التي كانت سائدة قبل الأزمة في مضيق هرمز ومنطقة الخليج، لافتاً إلى أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد مراراً رغبة موسكو في استقرار أسعار الطاقة.

وكان المتحدّث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قد كشف، مساء أمس الأحد، أنّ زيارة لافروف إلى طهران تهدف إلى متابعة تنفيذ الاتفاقات الثنائية، فضلاً عن تبادل وجهات النظر بشأن المستجدّات الإقليمية والدولية.