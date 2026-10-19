5 شهداء وإصابات جراء استمرار القصف الإسرائيلي على غزة

وطن للأنباء: استُشهد 5 مواطنين، وأصيب آخرون، في قصف إسرائيلي متواصل على قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية، إن شهيدًا على الأقل ارتقى، وأصيب عدد آخر جراء استهداف طائرة مسيّرة إسرائيلية خيمة للنازحين قرب مسجد الإسراء في حي الشيخ رضوان شمال غربي مدينة غزة.

وفي خان يونس أفادت المصادر بارتقاء شهيدان في قصف من مسيرة إسرائيلية في قيزان رشوان جنوب المدينة جنوبي قطاع غزة.

كما أفادت بارتقاء شهيد وجرحى في غارة من طائرة مسيّرة إسرائيلية في محيط مدرسة التابعين بحي الدرج وسط مدينة غزة.

وفي شارع الجلاء شمالي مدينة غزة، استشهد مواطن وإصابة آخرون جراء غارة جوية إسرائيلية في محيط مفترق الصاروخ.

وواصلت قوات الاحتلال، خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار، عبر إطلاق النار والقصف المدفعي واستهداف منازل المواطنين وخيام النازحين، في مناطق متفرقة من القطاع.

واستهدفت آليات الاحتلال منازل المواطنين وخيام النازحين بإطلاق النار شرقي حيي التفاح والشجاعية بمدينة غزة.

وفي وسط القطاع، أطلقت قوات الاحتلال النار بكثافة من الدبابات باتجاه المناطق الشرقية لمخيم البريج.

وجنوبًا، أطلقت آليات الاحتلال العسكرية نيرانها بكثافة جنوبي مدينة خان يونس.

كما استهدف إطلاق النار خيام النازحين في مواصي رفح، بالتزامن مع قصف مدفعي شمال شرقي خان يونس.

كما طال القصف المدفعي المناطق الشمالية من قطاع غزة، فيما أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية قذائفها في عرض بحر مدينة رفح جنوبي القطاع.