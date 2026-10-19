"مقاومة الجدار والاستيطان": 20 اعتداء للمستوطنين وقوات الاحتلال ضد مزارعي الضفة اليوم

وطن للأنباء: نفذ جنود الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون 20 واقعة اعتداء وانتهاك على الأقل بحق المزارعين وأراضيهم ومحاصيلهم، اليوم الاثنين، بين السادسة صباحا والسادسة مساء.

وتوزعت الوقائع، بحسب ما أفادت به هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، على محافظات رام الله والبيرة، ونابلس، وسلفيت، والخليل، وجنين، وقلقيلية، وشملت مهاجمة قاطفي الزيتون وإجبارهم على مغادرة أراضيهم، والاعتداء بالضرب والاعتقال وإطلاق الرصاص وسرقة المحاصيل والمعدات وإحراق الممتلكات.

وشملت الحصيلة إصابة 5 مواطنين على الأقل، بينهم 3 أُصيبوا إثر مطاردة مستوطنين مركبة ورشقها بالحجارة وانقلابها في منطقة "المنقاع" بفرخة، ومواطنان أُصيبا بالضرب في ترمسعيا ودير أبو مشعل، كما ثبت إحراق 3 مركبات على الأقل، إحداها في ترمسعيا واثنتان في "واد الشاعر" شرق سلفيت، بالتزامن مع محاولة إحراق منزلين في ترمسعيا.

وامتدت الاعتداءات إلى قاطفي الزيتون في وادي العين بدير بلوط، فيما لاحق مستوطن مسلح المزارعين في أراضي وادي ياسوف والواد الأحمر شرق قرية مردا، وأجبر عددا منهم على المغادرة.

وفي محافظة رام الله والبيرة، شملت الاعتداءات إجبار المزارعين على مغادرة أراضيهم في ترمسعيا ودير أبو مشعل وبرقا ومنطقة غرابة في سنجل، وإطلاق الرصاص تجاه المزارعين في منطقة الجورة برمون، وسرقة ثمار زيتون من أراضي منطقة الباطن بالمزرعة الشرقية.

وفي محافظة نابلس، هاجم مستوطنون قاطفي الزيتون قرب مدرسة جالود، وفي منطقة بئر قوزا ببلدة بيتا، وبورين، والمسعودية، وأجبروا مزارعين على مغادرة أراضيهم، وسرقوا المحصول في المسعودية.

وفي محافظة الخليل، هاجم مستوطنون، بحماية جيش الاحتلال، مزارعين من عائلتي المهانية والدعاجنة في "وادي أبو خشبة" قرب البويب شرق يطا، واعتدوا عليهم وسرقوا المحصول والمعدات، قبل اعتقال 3 منهم، كما اعتدوا على مزارع قرب الكرمل وسرقوا محصوله ومحفظته، وأطلقوا أبقارهم في حقول قرية سكا، وهاجموا عائلة في شعب البطم بمسافر يطا، حيث سُجل اعتقال مواطنين.

وشملت الوقائع، أيضا، بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، اعتقال شاب في دير أبو مشعل، و4 مواطنين بينهم طفلان أثناء القطاف في كفر قدوم، ليبلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين الواردين في سجل الرصد 10 على الأقل.

وفي محافظة جنين، أجبر مزارعون على مغادرة أراضيهم في قرية العرقة ومُنعوا من قطف ثمار الزيتون.

وأكدت الهيئة أن تكرار الهجمات على قاطفي الزيتون، وملاحقتهم حتى أثناء مغادرة أراضيهم، وإحراق مركباتهم وسرقة محاصيلهم ومعداتهم، يستهدف قدرتهم على مواصلة العمل والوصول إلى الأرض.

وشددت على أن حماية الموسم تتطلب وقف اعتداءات المستوطنين والحماية العسكرية المصاحبة لها، وضمان وصول المزارعين الآمن والمستمر إلى أراضيهم، ومساءلة المسؤولين عن هذه الجرائم.