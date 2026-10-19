مصرع مواطن إثر انقلاب "حفّار" في جنين

وطن للأنباء: لقي مواطن (52 عاما) مصرعه، اليوم الاثنين، إثر انقلاب "حفار" عليه أثناء العمل، عند المدخل الجنوبي لمدينة جنين.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة، العميد لؤي إرزيقات، إن بلاغا ورد إلى عمليات شرطة محافظة جنين حول انقلاب "حفّار" على سائقه أثناء العمل، مشيرا إلى أن طواقم الشرطة والإسعاف تحركت على الفور إلى المكان، ونقلت المصاب إلى مستشفى الرازي، حيث أعلن الأطباء عن وفاته.

وأضاف إرزيقات أن خبراء حوادث السير باشروا إجراءاتهم القانونية للوقوف على ملابسات الحادث.