بريطانيا تطالب الشركات بعدم المشاركة بمشروع "E1" الاستيطاني بالضفة

وطن للأنباء: حث وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند، الشركات والأفراد على عدم المشاركة ‌في مشروع "E1" الاستيطاني في الضفة الغربية.

وحذر ميليباند، في بيان يوم الاثنين، من أن المشاركين في بناء ​المستوطنات غير القانونية ربما يواجهون ​عقوبات.

وقال: "عليهم أن يدركوا التبعات ​القانونية وما يلحق بسمعتهم، بما في ذلك خطر ضلوعهم في انتهاكات خطيرة للقانون الدولي".

وأضاف "وضعنا صلاحيات جديدة تتيح ‌لنا ⁠فرض عقوبات على أشخاص وشركات لهم دور في تشييد مستوطنات غير قانونية، كالمشروع "E1".

وعارضت العديد من الدول الغربية وجماعات الدعم المشروع بسبب ⁠مخاوف ​من أنه قد يقوض ​أي اتفاق سلام مستقبلي مع الفلسطينيين.

وكلن أكثر من 400 وزير وسفير ومسؤول أوروبي سابق، دعوا قادة الاتحاد الأوروبي إلى التحرك الفوري لوقف خطة الضم التي تمارسها سلطات الاحتلال في الضفة الغربية عبر المشروع الاستيطاني "E1".