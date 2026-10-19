احتراق خيام نازحين قرب الخط الأصفر بخان يونس يثير مخاوف من نزوح جديد نحو المواصي

وطن للأنباء: اندلعت النيران، الليلة الماضية، في عدد من خيام النازحين في المنطقة القريبة من الخط الأصفر على شارع صلاح الدين، شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، إثر استهدافها بقنابل مشتعلة ألقتها طائرات "كواد كابتر"، ما أدى إلى احتراق عدد منها.

وهرع النازحون الذين كانوا داخل خيامهم إلى إخماد النيران، وسط حالة من الخوف والهلع، لا سيما بين النساء والأطفال، جراء الاستهداف المفاجئ.

وقال شهود عيان، إنه لم يُسجل وقوع إصابات في صفوف النازحين، فيما اقتصرت الأضرار على احتراق عدد من الخيام.

وأضاف الشهود أن عددا من النازحين المقيمين بالقرب من الخط الأصفر اضطروا إلى مغادرة خيامهم خلال ساعات الليل، ونقل ما استطاعوا من أمتعتهم ومقتنياتهم، خشية تعرضهم لاستهداف آخر.

وأعرب النازحون عن مخاوفهم من أن يكون إحراق الخيام مقدمة لموجة نزوح جديدة باتجاه منطقة المواصي، في ظل حالة القلق التي يعيشونها والخشية من تكرار الاستهداف، الأمر الذي يفاقم معاناتهم ويزيد من مخاوفهم بشأن مصيرهم ومكان إقامتهم خلال الفترة المقبلة.