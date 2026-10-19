عراقجي يحذّر أمريكا واسرائيل من اختبار إيران مجدداً ويتهم نتنياهو بجرّ واشنطن إلى حرب جديدة

وطن للأنباء: حذّر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي دول العدوان من اختبار إيران مجدداً، قائلاً إنّ إيران خرجت من المواجهة السابقة أكثر قوة، بعدما أرادت تلك الدول "إنهاء المهمة".

وأضاف مخاطباً دول العدوان "أتريدون اختبار حظكم مرة أخرى؟ تفضّلوا إن شئتم، ولكن احذروا، لدينا نحن أيضاً ملفات لم تُحسم بعد".

واتهم عراقجي رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بجرّ الولايات المتحدة إلى حرب جديدة لتجنب السجن، مشيراً إلى أن نتنياهو لا يأبه بالعواقب التي قد تتحملها "إسرائيل"، ولا بتلك التي قد يتحملها الرئيس الأميركي نفسه.

وفي وقتٍ سابق، وجّه رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء علي عبد اللهي، رسالة إلى قادة الولايات المتحدة و"إسرائيل"، قال فيها إنهم لو كانوا قادرين على تنفيذ الشعارات التي يرفعونها لكانوا فعلوا ذلك.

وتأتي هذه التصريحات في ضوء استمرار الحصار البحري الأميركي على إيران، والضغوط الاقتصادية الكبرى، فضلاً عن التهديدات من الولايات المتحدة و"إسرائيل" بشنّ عدوان عسكري ضدّ طهران.