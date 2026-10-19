الاحتلال يعتقل مواطنا ويحتجز آخر خلال اقتحام دير الغصون شمال طولكرم

وطن للأنباء: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مواطنا واحتجزت آخر خلال اقتحامها لبلدة دير الغصون شمال طولكرم.

وقالت مصادر محلية، إن عدداً من آليات الاحتلال اقتحمت البلدة وجابت شوارعها وأحياءها، وأعاقت حركة تنقل المواطنين والمركبات، وسط إطلاق القنابل الصوتية.

وأضافت أن قوات الاحتلال داهمت عدة منازل وفتشتها، واعتقلت الشاب سعيد زيد عواد، واحتجزت المواطن عبد الله أبو شقرا واقتادته معها وأخضعته للتحقيق الميداني.