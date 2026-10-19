إصابتان جراء اعتداء مستوطنين على مواطنين في ترمسعيا ودير أبو مشعل ومحاولة إحراق منزلين

وطن للأنباء: أُصيب مواطنان، اليوم الاثنين، جراء اعتداء مستوطنين عليهما بالضرب في بلدة ترمسعيا وقرية دير أبو مشعل شمال غرب رام الله، فيما حاول المستوطنون إحراق منزلين في ترمسعيا.

وقال عضو المجلس المحلي في ترمسعيا عوض أبو سمرة، إن مجموعة من المستوطنين هاجمت بشكل مفاجئ منازل في منطقتي وادي عمار والنبعات، في المنطقة الشرقية من البلدة، وحاولت إحراق منزلين، بعد إضرام النار في مركبة كانت متوقفة أمامهما.

وأضاف أن المستوطنين اعتدوا بالضرب على المواطن محمد ساكت أبو كوك، الذي يحمل الجنسية الأميركية، على رأسه، ما استدعى نقله إلى المستشفى، حيث وُصفت حالته بالمستقرة والمتوسطة.

وأشار أبو سمرة إلى أن قوات الاحتلال تدخلت لاحقاً في ترمسعيا، وأخلت الأهالي من المنطقة المحاذية للمنازل المستهدفة، فيما يواصل عدد من المزارعين قطف ثمار الزيتون في المنطقة.

وفي قرية دير أبو مشعل شمال غرب رام الله، أُصيب مواطن جراء اعتداء مستوطنين عليه بالضرب، وفق ما أفاد به الهلال الأحمر الفلسطيني، الذي أشار إلى أن طواقمه تعاملت مع الإصابة ونقلت المصاب إلى مركز طبي لتلقي العلاج.