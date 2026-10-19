الاحتلال يصدر أوامر اعتقال إداري بحق 59 معتقلًا

وطن للأنباء: أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، يوم الاثنين، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت وجددت أوامر الاعتقال الإداري بحق 59 معتقلًا.

وأشارت الهيئة، في بيان، إلى أن قائمة أسماء المعتقلين الذين صِدرت بحقهم أوامر اعتقال إداري بين أوامر (جديدة وتجديد)، هي:

1. محمد جهاد شاكر مشه – نابلس 4 شهور.

2. فادي بشار محمد عبد الرازق – طوباس شهران.

3. ليث علام حمدي حسانة – نابلس 6 شهور.

4. محمد رجائي عبد الرحمن العزه – أريحا 6 شهور.

5. محمد مصطفى محمد السعدي – جنين 6 شهور.

6. محمد أحمد محمود خلف – البيرة 6 شهور.

7. أحمد عيسى عبد المحسن عبد الله موسى – البيرة 6 شهور.

8. لؤي عليان علي الطويل – الخليل 6 شهور.

9. عز الدين فرحات يوسف فشافشة – جبع 6 شهور.

10. أحمد عاهد محمد فوازعه – اكتابا 6 شهور.

11. يوسف فايز يوسف زيتون – الخليل 6 شهور.

12. فراس محمود أحمد صوافطة – طوباس 4 شهور.

13. عزت بشار محمد اطبيله – نابلس 6 شهور.

14. يزن مجدي عبد الرحمن أبو رياله – نابلس 6 شهور.

15. عز الدين عطيه ناجي أبو سعيد – طوباس 4 شهور.

16. شريف باسم حوبه حوبه – فرعون 3 شهور.

17. عبد الرحمن مجدي جمال الحمدان – بلعه شهران.

18. كريم خالد مفلح صلاح – برقه شهران.

19. عبد الرحمن فهمي زيدان – دير الغصون 4 شهور.

20. شادي تيسير محمد زكارنه – قباطية 4 شهور.

21. أشرف عفيف مفيد عره – عقابا 4 شهور.

22. فارس أيمن إبراهيم نجار – عنبتا 6 شهور.

23. محمد صبحي محمود فايد – جنين 6 شهور.

24. مجد أحمد نظمي عبد الغني – صيدا 4 شهور.

25. رشيد سعيد إسماعيل رضوان – عزون 4 شهور.

26. عبد الله إسماعيل أنيس إسماعيل 6 شهور.

27. محمود محمد راجي عبد الهادي – نابلس 3 شهور.

28. فادي صالح ربحي الغوله – البيرة 4 شهور.

29. أسيد وليد علي دار عابد – عبوين 4 شهور.

30. محمد حسين حسن شلش – بيت عوا 4 شهور.

31. أنس هاني محمد حمدي – نابلس 6 شهور.

32. محمود عبد الحميد محمد سوداني – طولكرم 6 شهور.

33. تامر خطيب ثابت عبد – عابود 4 شهور.

34. نضال رضوان أبو سعادة – بيت دجن 6 شهور.

35. أحمد حسن محمود عبد القادر أبو الرب – قباطية 6 شهور.

36. يوسف أسامة يوسف شامي – جنين 6 شهور.

37. أمجد يوسف سامح طوقان – نابلس 6 شهور.

38. طارق محمد يوسف العواوده – يتير 6 شهور.

39. محمود عيد محمود حنايشة – قباطية 4 شهور.

40. يحيى يوسف عارف جعفر – جنين 3 شهور.

41. محمد حسن أحمد نصار – بيت قادر 4 شهور.

42. محمد عمر إسماعيل مجاهد – الخليل 4 شهور.

43. مصعب أشرف فالح بني شمسه – بيتا التحتا 4 شهور.

44. مهدي فالح أحمد زكارنة – قباطية 4 شهور.

45. محمود ماهر محمود صبح – مخيم الفارعة 6 شهور.

46. صايل عبد المنعم محمد صوافطة – طوباس 4 شهور.

47. مجدي أسعد عبد الفتاح برادعيه – صوريف 6 شهور.

48. عبد الرحمن هاني محمد عبد الله – نور الشمس 4 شهور.

49. محمد محمود أحمد المعطي – مخيم الفارعة 6 شهور.

50. البراء سعد الدين محمد شويكي – بيت لحم 4 شهور.

51. صايل موسى عبد المجيد شديد – دورا 4 شهور.

52. محمد نزيه إسماعيل طه – بيت ريما 4 شهور.

53. جعفر مصطفى خلف أبو عيشه – الحاووز 6 شهور.

54. عبد الله حسين يوسف حرفوش – خربثا المصباح 5 شهور.

55. خالد محمد عوض حمدان – بيتا 4 شهور.

56. أحمد جهاد حسن بني عودة – طمون 5 شهور ونصف.

57. محمد طارق عبد الحميد أبو صلاح – برقين 6 شهور.

58. محمد يعقوب أحمد اشتيوي – سلفيت 4 شهور.

59. رزق عبد الله مسلم رجوب – دورا 4 شهور.