بوتين يقترح قمة ثلاثية مع ترمب وشي تبحث إنهاء الحرب بأوكرانيا

وطن للأنباء: أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اقترح عقد قمة الشهر المقبل تجمعه بالرئيسين الأمريكي دونالد ترمب والصيني شي جين بينغ، للتفاوض بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا المستمرة منذ 4 سنوات.

ونقلت الصحيفة -أمس الأحد- عن ضابط مخابرات روسي سابق أن اقتراح بوتين جاء خلال مكالمة هاتفية جرت في 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري مع ترمب، أسفرت أيضا عن اتفاق على شراء الولايات المتحدة الديزل الروسي وتسهيل بيعه في السوق العالمية.

وبحسب مصادر مطلعة تحدثت للصحيفة، فقد اقترح بوتين عقد لقاء يجمعه بترمب وشي الشهر المقبل لمناقشة الأزمة الأوكرانية، فيما اقترح الكرملين عقد هذا الحوار الثلاثي على هامش القمة المقبلة لمنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك).

ونقلت الصحيفة عن الضابط الروسي السابق نفسه أن بوتين سبق أن اقترح -في مناسبات سابقة- عقد قمة ثلاثية مماثلة تجمع ترمب وشي.

وبحسب مصادر مطلعة أخرى، فقد طرح مسؤولون روس الفكرة على بكين عبر قنوات دبلوماسية، وأشار الجانب الصيني إلى أنه لن يعترض عليها إذا وافق ترمب.

ومن جهته، قال مسؤول أمريكي إن ترمب لم يوافق بعدُ على عقد مثل هذه القمة، لكنه قد يكون منفتحا على الفكرة لرغبته في الوفاء بوعد قطعه خلال حملته الانتخابية بإنهاء الحرب.

كما نقلت الصحيفة عن مصادر أن الرئيس الصيني يحاول الموازنة بدقة بين مواصلة دعمه لبوتين والحفاظ على علاقات الصين الاقتصادية مع أوروبا.

وقال محللون يتابعون الشأن الصيني للصحيفة إن إجراء حوار ثلاثي محتمل على الأراضي الصينية من شأنه أن يشكّل خطوة كبيرة للرئيس شي، في إطار مساعيه لتعزيز دور الصين كقوة دبلوماسية فاعلة ومؤثرة.

وفي المقابل، نقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الكرملين قوله إنه لا يوجد حتى الآن تصور واضح بشأن اجتماع بوتين وترمب وشي أو جدول أعماله المحتمل، رغم أن الأطراف الثلاثة تقر جميعا بالاحتمالية النظرية لعقده.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن ترمب اتخذ قرار استيراد الديزل الروسي بعد أن رأى أنه لا توجد خيارات جيدة أخرى لخفض الأسعار محليا.