غوارديولا يجدد تضامنه مع فلسطين: لا تصمتوا أمام معاناة الأطفال في غزة

رام الله – وطن للأنباء: جدد المدرب الإسباني بيب غوارديولا تضامنه مع الشعب الفلسطيني، داعيا إلى عدم الصمت إزاء معاناته ومواصلة دعمه والدفاع عن حقوقه، في رسالة مصورة نشرتها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

وتحدث غوارديولا، في المقطع الذي نشره حساب "أونروا" باللغة الإسبانية على منصة "إكس"، عن المأساة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون، ولا سيما الأطفال الذين فقدوا عائلاتهم ومنازلهم جراء حرب الاحتلال على قطاع غزة.

وشدد المدرب الإسباني على أن ضحايا الحرب ليسوا مجرد أرقام، بل بشر لهم أسماء وعائلات وأحلام، محذرا من الاعتياد على مشاهد الدمار والجوع والخوف التي يعيشها الأطفال الفلسطينيون.

وأكد غوارديولا أهمية مواصلة دعم "أونروا"، ودورها في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين والحفاظ على هويتهم وتاريخهم، في ظل التحديات التي تواجه عمل الوكالة.

وتأتي الرسالة امتدادا لمواقف متكررة أعلنها غوارديولا تضامنا مع الفلسطينيين، مستخدما مكانته في عالم كرة القدم لتسليط الضوء على معاناتهم وانتقاد الصمت الدولي إزاء الحرب على غزة.

وفي حزيران/ يونيو 2025، أثار غوارديولا تفاعلا واسعا خلال تسلمه الدكتوراه الفخرية من جامعة مانشستر، بعدما تحدث بتأثر عن الأطفال الذين يستشهدون جراء قصف الاحتلال على غزة، مؤكدا أن ما يتعرضون له لا يمكن التعامل معه باعتباره معاناة بعيدة عن بقية العالم.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2025، دعا إلى المشاركة في مظاهرة بمدينة برشلونة دعما لفلسطين ولأسطول الصمود العالمي الذي اعترضته قوات الاحتلال خلال محاولته كسر الحصار عن قطاع غزة. ووصف حينها ما يجري في القطاع بأنه "إبادة جماعية على الهواء مباشرة"، داعيا المجتمع المدني إلى الضغط على الحكومات لوقف الحرب وحماية المدنيين.

وفي كانون الثاني/ يناير 2026، ظهر غوارديولا مرتديا الكوفية الفلسطينية خلال حفل تضامني أقيم في قاعة "بالاو سانت جوردي" بمدينة برشلونة، ضمن حملة لجمع التبرعات ودعم الفلسطينيين.

وتحدث خلال الحفل عن مشاهد الأطفال الذين يبحثون عن أمهاتهم تحت الأنقاض، معتبرا أن العالم تركهم وحدهم، وداعيا إلى عدم غض الطرف عن معاناتهم.

وبعد أيام، أكد خلال مؤتمر صحفي في إنجلترا أنه سيواصل استخدام منصبه للحديث عن ضحايا الحروب وأعمال العنف، بما فيها ما وصفه بـ"الإبادة في فلسطين"، مشددا على أن الدفاع عن حياة الأبرياء يتجاوز الانتماءات السياسية.

ولم تقتصر مواقف غوارديولا على التصريحات، إذ استقبل معسكره الصيفي لكرة القدم في إقليم كتالونيا، خلال تموز/ يوليو 2026، نحو 28 طفلا فلسطينيا، ضمن مبادرة أتاحت لهم المشاركة في التدريبات والأنشطة الترفيهية إلى جانب أطفال آخرين.

كما برزت ابنته ماريا في مواقف تضامنية مع فلسطين، إذ شاركت في تشرين الأول/ أكتوبر 2023 في مظاهرة حاشدة بالعاصمة البريطانية لندن للمطالبة بوقف الحرب على غزة، ونشرت صورا للافتات ترفض قصف الأطفال وتطالب بحماية المدنيين الفلسطينيين.

وفي أيار/ مايو 2024، لفتت ماريا الأنظار خلال احتفالات مانشستر سيتي بالتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي، بعدما ظهرت في ملعب الاتحاد مرتدية الكوفية الفلسطينية والتقطت صورا إلى جانب والدها.