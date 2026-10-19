الاحتلال يطرح عطاءين لبناء 1080 وحدة استيطانية في القدس ومحيطها

وطن للأنباء: كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان اليوم الاثنين، أن سلطات الاحتلال طرحت خلال تشرين الأول الجاري، عطاءين لبناء 1080 وحدة استيطانية في القدس ومحيطها الشرقي، بواقع 730 وحدة في مستوطنة «بسغات زئيف»، و350 وحدة سكنية مخصصة لكبار السن في مستوطنة «معاليه أدوميم»، مشيرة إلى أن 350 وحدة منها سبق طرحها في عطاء سابق انتهى دون تلقي عروض.

وأوضحت الهيئة أن العطاء رقم 212/2026، المنشور في 13 تشرين الأول، يستهدف إقامة 730 وحدة استيطانية في مجمع «دوخيفات»، على الطرف الشرقي من مستوطنة «بسغات زئيف»، ضمن المخطط رقم 101-0759894.

ويشمل العطاء أربع قطع أرض بمساحة إجمالية تقارب 27.529 دونما، ويجمع بين وحدات مخصصة للبيع وأخرى للإيجار طويل الأجل، إلى جانب مساحات للتجارة والتشغيل والخدمات. وحدد الإعلان 16 تشرين الثاني المقبل موعدا لفتح تقديم العروض، فيما تنتهي مهلة تقديمها في 28 كانون الأول 2026.

أما العطاء رقم 207/2026، المنشور في 7 تشرين الأول، فيشمل 350 وحدة سكنية مخصصة لكبار السن، إلى جانب استعمالات تجارية وتشغيلية، استنادا إلى المخطط رقم 420/1/7/59/2 في مستوطنة «معاليه أدوميم».

وبحسب الهيئة، فإن المشروع سبق طرحه ضمن العطاء رقم 14/2026 على القطعة رقم 550، التي تبلغ مساحتها 10.842 دونمات، إلا أن العطاء السابق انتهى دون تقدم أي عروض، ما يشير إلى إعادة طرح المشروع نفسه. ومن المقرر نشر كراسة العطاء في 30 تشرين الثاني، على أن تنتهي مهلة تقديم العروض في 30 كانون الأول 2026.

وأكدت الهيئة أن الجمع بين الوحدات السكنية المخصصة للبيع والإيجار، ومرافق كبار السن، والمنشآت التجارية والتشغيلية والخدمية، يعكس توسيع وظائف المستوطنات وتعزيز قدرتها على استيعاب المستوطنين من مختلف الفئات العمرية.

واعتبرت أن استمرار طرح هذه المشاريع وإعادة تسويقها يندرج في إطار السعي إلى تحويل المخططات الاستيطانية إلى وقائع عمرانية وديمغرافية دائمة، وترسيخ السيطرة الاستيطانية على القدس ومحيطها، وتضييق المجال الجغرافي المتاح للتوسع الفلسطيني.